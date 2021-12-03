Росгвардейцы Кубани уничтожили еще 5 боеприпасов времен войны Фото: пресс-служба регионального органа

На Кубани сотрудники Росгвардии уничтожили еще пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили в Красноармейском, Северском, Крымском районах и в городе Тимашевске, сообщает пресс-служба органа.

Так, в Красноармейском районе боеприпас около станицы Новомышастовской обнаружили рабочие во время строительства дороги. Взрывотехники установили наличие 1-килограммового заряда взрывчатого вещества немецкого производства. Позже вблизи поселка Белозерный обнаружена ручная граната Ф1.

Рядом со станицей Смоленской Северского района в лесном массиве найдена минометная мина 50-миллиметровго калибра, вблизи станицы Нижнебаканской – 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. В Тимашевске в лесополосе обнаружен артиллерийский снаряд.