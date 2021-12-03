ВТБ: жители Кубани на 22% увеличили спрос на ипотеку

С января по ноябрь 2021 года ВТБ предоставил населению Краснодарского края свыше 7,3 тыс. ипотечных кредитов на 20,2 млрд рублей. Это почти на четверть выше значений прошлого года за аналогичный интервал. Регион является лидером по объему выданных займов в ЮФО.

В ноябре клиенты ВТБ на Кубани оформили жилищные кредиты на сумму 2,1 млрд рублей. Объем продаж составил 11% (год к году). Средний чек сделки составил 2,7 млн рублей.

Каждый второй ипотечный договор реализован с использованием госсубсидии. За отчетный период банк выдал населению региона по льготным программам свыше 3,4 тыс. займов на 9,1 млрд рублей.

Максимальную динамику среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал краснодарцам с детьми уже свыше 1,5 млрд рублей. После расширения ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос более чем в два раза, а доля превысила 11%.

По итогам 11 месяцев на ипотеку с господдержкой пришлось 38% от общей суммы выдач, при этом с октября ее доля снизилась до 10%. Всего с начала года по ней жители края взяли в банке 7,6 млрд рублей, с момента старта программы - 14,3 млрд руб.

«Ипотека остается одним из драйверов роста розничного кредитования. Несмотря на то, что рынок претерпел определенные изменения за счет прекращения действия программы с господдержкой на прежних условиях и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, интерес к ипотеке со стороны клиентов банка не уменьшается. Связано это с тем, что нам удается сдерживать рост ставок: корреляция минимальна и это видят заемщики. Для активных пользователей онлайн-сервисов и для семей с детьми в банке действуют одни из самых лучших предложений среди ключевых игроков. Также мы отменили обязательное страхование жизни и здоровья в первый год действия договора. В совокупности это поддерживает доступность жилья в регионе», – комментирует Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея.

Наибольший показатель по объему выданных жилищных кредитов в ЮФО, помимо Краснодарского края, зафиксирован в Ростовской области (18,2 млрд рублей). Далее следуют Волгоградская (9 млрд рублей) и Астраханская области (3 млрд рублей).