Более 1,6 тысячи кубанских семей стали участниками льготной сельской ипотеки в 2021 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,6 тысячи кубанских семей стали участниками льготной сельской ипотеки в 2021 году. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

По программе население может оформить кредит с льготной ставкой до 3% годовых. Средства выделяют на строительство дома, покупку земли или квартиры в новых постройках. Оформить субсидии могут жители поселений и городов с численностью, которая не превышает 30 тысяч человек.

Совсем недавно председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил выделение 16,9 миллиарда рублей субъектам на субсидии по программе сельской ипотеки и развитие АПК. 788 миллионов рублей направят для льготного строительства или покупки жилья в сельских поселениях.