Заболеваемость COVID-19 снизилась на 13% в целом на Кубани

План по обязательной вакцинации в регионе выполнен на 68% Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани в целом темпы заражения COVID-19 снизились на 13%. Тем не менее на Черноморском побережье отмечается рост заболеваемости. Об этом на брифинге сообщила ведущий специалист отдела эпиднадзора управления регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

- За неделю в Краснодарском крае зарегистрировано 5250 случаев заболевания – это на 13% ниже в сравнении с данными прошлой недели. Говорить о снятии ограничительных мер еще рано: статистика нестабильна, - подчеркнула Татьяна Межевая. - С 1 мая на Черноморском побережье зарегистрирован 11 991 случай COVID-19, среди заболевших работники санаторно-курортных учреждений составили 101 человек, организованные отдыхающие - 65 человек. За последнюю неделю заболеваемость на курортах возросла.

Больше всего заражений зафиксировано при контакте с семьей – 19%. На работе объем заболеваемости составил 5%, в медучреждениях – 2%. В том числе отмечены случаи в образовательных организациях. Тем временем региональный план по вакцинации выполнен на 68%.

Напомним, за последние сутки COVID-19 в Краснодарском крае заболели 812 человек, в том числе 104 ребенка. 40 пациентов от осложнений инфекции скончались.