Новое компьютерное оборудование поставили в кубанские школы и колледжи

Новое компьютерное оборудование закупили для кубанских школ и колледжей. Технику поставили в 9 учреждений СПО. А среди школ компьютеры получили 56 организаций, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Современное оборудование позволит использовать новые методы и технологии обучения, поможет в организации внеурочных занятий. Педагоги уже прошли курсы повышения квалификации для работы на нем, – отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Оборудование для организаций закупили по региональной программе «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».