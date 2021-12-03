В Сочи готовы к расчистке дорог в зимний период. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В администрации Сочи обсудили готовность к расчистке дорог в зимние месяцы. Сейчас в городе задействовано 276 снегоуборочных машин, закуплено 12 418 тонны реагентов.

– Все ответственные за эксплуатацию дорог организации имеют готовность 100% и переведены в режим зимнего дежурства. Мониторинг климатических условий в реальном времени позволяет незамедлительно принимать необходимые меры, – прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Синоптики обещали, что в ночь с 1 на 2 декабря в предгорьях и горах Сочи пройдет снег. Прогноз полностью оправдался. На трассах, ведущих в Красную Поляну, с 6 часов утра и до полудня работали 16 единиц спецтехники. Дорожные службы оперативно расчистили и обработали реагентами проезжую часть.

Администрация Сочи просит жителей и гостей курорта подготовить свои автомобили к эксплуатации в зимний период. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим должен быть выбран с учетом погодных условий.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что на Сочи обрушился семибалльный шторм впервые с 2012 года. Волны достигли семибалльной отметки.