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Общество3 декабря 2021 10:52

Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей
Василий РЫЖОВ
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Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон», теперь при размещении на 181 день ставка составляет 6,5% годовых, на 367 дней – 7,7%, на 1100 дней – 8% годовых.

Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».