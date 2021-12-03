Глава Сочи посетил реабилитационный центр для детей и подростков

Мэр Сочи проверил работу реабилитационного центра для детей и подростков. Фото: пресс-служба администрации курорта

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с педагогами и воспитанниками местного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. В пресс-службе городской администрации сообщили, что за последние 30 лет в центре поправили свое здоровье более 7 тысяч юных сочинцев.

– У нас в городе активно внедряются и развиваются формы инклюзивного образования, профориентации и реабилитации людей с особыми потребностями. Мы всегда максимально поддерживаем их спортивные и творческие проекты. Для реабилитации особенных детей у нас есть большой потенциал. Это и климат, и море, и учреждения, которым администрация города оказывает разностороннюю помощь, – сказал руководитель муниципалитета Алексей Копайгородский.

Кабинеты центра оснащены современным оборудованием. Это интерактивные столы и программно-аппаратный комплекс «Колибри» для развития психических функций, таких как внимание, память, логическое мышление, речь, зрительное и слуховое восприятие. Помимо этого, функционирует сенсорная комната, физиотерапевтический и массажный кабинеты.

Директор центра Ольга Тарасова рассказала корреспонденту «КП» - Кубань», что на учете центра состоят 644 воспитанника. Детям оказывается комплекс социально-бытовых, педагогических, медицинских и психологических услуг. Одно из важнейших направлений работы центра – творческая реабилитация, которая способствует успешной адаптации ребят в обществе.