На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен

На Кубани штамм COVID-19 "омикрон" не обнаружен Фото из архива КП

В мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, которая не перестает прогрессировать. Так, совсем недавно зафиксировано распространение нового штамма COVID-19 «омикрон». Случаи заболевания в России, в отличие от некоторых других государств, пока не обнаружены. Новый тип коронавирусной инфекции в том числе не распространен и на Кубани.

- Специалисты Роспотребнадзора края проводят контроль граждан, которые приезжают в наш регион из стран, где ранее были зафиксированы случаи заболевания новым штаммом. В регионе «омикрон» не выявлен, - сообщили в оперативном штабе Кубани.

Напомним, первый случай заражения штаммом COVID-19 SARS-CoV-2 B.1.1.529 или «омикрон» зафиксирован в Южной Африке и в Ботсване.

Всего на Кубани за сутки COVID-19 заболели 812 человек, в том числе 104 ребенка. 40 пациентов от осложнений коронавируса скончались.