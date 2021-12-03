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Общество3 декабря 2021 11:35

Полицейские Сочи изъяли из незаконного оборота 440 литров алкоголя

Рейды проводились в Центральном и Адлерском районах города
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Сочи изъяли из незаконного оборота 440 литров алкоголя. Фото: Ленц Мария

В Сочи изъяли из незаконного оборота 440 литров алкоголя. Фото: Ленц Мария

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УВД по городу Сочи проверили работу шести торговых объектов. Об этом «КП» - Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили несколько нарушений законодательства. Среди основных – продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота, и работа без лицензии.

– Всего сочинскими полицейскими изъято около 440 литров незаконно реализуемой алкогольной продукции, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Сейчас в отношении предпринимателей составлены административные материалы. Нарушители выплатят штрафы.