Полицейские Сочи изъяли из незаконного оборота 440 литров алкоголя

В Сочи изъяли из незаконного оборота 440 литров алкоголя. Фото: Ленц Мария

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УВД по городу Сочи проверили работу шести торговых объектов. Об этом «КП» - Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили несколько нарушений законодательства. Среди основных – продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота, и работа без лицензии.

– Всего сочинскими полицейскими изъято около 440 литров незаконно реализуемой алкогольной продукции, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Сейчас в отношении предпринимателей составлены административные материалы. Нарушители выплатят штрафы.