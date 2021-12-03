Более 16 млн туристов приняла Кубань с начала 2021 года

Награждение лауреатов и призеров конкурса «Курортный Олимп-2021» Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 16 миллионов туристов приняла Кубань с начала 2021 года. Об этом глава региона рассказал на награждении лауреатов и призеров конкурса «Курортный Олимп-2021».

– С начала года Кубань посетили 16,2 миллиона гостей, что на уровне 2019 года до пандемии. И в этом, в первую очередь, заслуга представителей туристической отрасли - благодаря вам курорты края достойно конкурируют с мировыми, а гости хотят возвращаться в край снова и снова, - отметил Вениамин Кондратьев. - Мы говорили, что отрасль должна работать круглый год, сегодня же 40% турпотока приходится на межсезонье. С начала года объем оказанных услуг предприятиями туриндустрии составил почти 80 миллиардов рублей.

На награждении победителей регионального конкурса «Курортный Олимп – 2021» дипломы получили 54 человека в 19 номинациях. Двоим присуждено звание «Заслуженный работник курортов и туризма Кубани».