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Общество3 декабря 2021 12:14

Сочинский национальный парк снова работает в обычном режиме

Все объекты доступны для посещения
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Все объекты Сочинского национального парка доступны для посещения. Фото: Архив КП

Все объекты Сочинского национального парка доступны для посещения. Фото: Архив КП

Сочинский национальный парк с 3 декабря вернулся к привычному режиму работы. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в пресс-службе парка.

– Все объекты показа и историко-культурного наследия, парк «Дендрарий», находящиеся в ведомстве учреждения, вновь доступны для посещения, – прокомментировали в Сочинском нацпарке.

Напомним, что 1 декабря ураганный ветер разгулялся в Сочи. По этой причине на несколько дней закрылся Сочинский национальный парк.