Сочинский национальный парк снова работает в обычном режиме

Все объекты Сочинского национального парка доступны для посещения. Фото: Архив КП

Сочинский национальный парк с 3 декабря вернулся к привычному режиму работы. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в пресс-службе парка.

– Все объекты показа и историко-культурного наследия, парк «Дендрарий», находящиеся в ведомстве учреждения, вновь доступны для посещения, – прокомментировали в Сочинском нацпарке.

Напомним, что 1 декабря ураганный ветер разгулялся в Сочи. По этой причине на несколько дней закрылся Сочинский национальный парк.