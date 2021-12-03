До 10 лет колонии грозит жителю Новороссийска за незаконное хранение оружия

В квартире фигуранта обнаружили оружие и боеприпасы Фото: пресс-служба МВД Краснодарского края

В Новороссийске местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину будут судить за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В августе этого года в квартире 61-летнего жителя обнаружили 300 патронов различного калибра, винтовку, три охотничьих ружья, пистолет и обрез охотничьего ружья, который обвиняемый переделал из охотничьего ружья для оружейной коллекции. Часть арсенала была пригодна для выстрелов. Боеприпасы и оружие были изъяты правоохранителями.

- Фигурант находится под подпиской о невыезде. Рассмотрение уголовного дела завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД региона.