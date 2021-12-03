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Общество3 декабря 2021 12:40

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег

Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина
Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Сочи задержали подозреваемого в краже денег. Фото: Веленгурин Владимир

В Сочи задержали подозреваемого в краже денег. Фото: Веленгурин Владимир

Сочинские полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля. Мужчина похитил из салона сумку с мобильным телефоном и денежными средствами. Общая сумма ущерба составила более 63 тысяч рублей.

– Мы изучили записи камер видеонаблюдения, установленных вблизи места совершения преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого, – рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Стражи правопорядка задержали злоумышленника на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи разыскивают подозреваемого в убийстве 53-летнего мужчины. Полиция делает все возможное, чтобы найти злоумышленника.