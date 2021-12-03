В краевом конкурсе «Курортный Олимп» выиграли 18 санаториев из Сочи

В краевом конкурсе «Курортный Олимп» выиграли 18 санаторий из Сочи. Фото: пресс-служба городской мэрии

В числе лучших в краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» оказались 18 предприятий санаторно-курортной сферы Сочи. Об этом рассказал глава администрации курорта Алексей Копайгородский.

– Благодарен нашим предприятиям за подход, ответственность, обеспечение качественного и безопасного отдыха наших гостей. Прошедший курортный сезон стал одним из лучших в истории города, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» мэр Сочи.

По его словам, в начала 2021 года Сочи посетили уже около 6,7 миллиона отдыхающих. Аэропорт побил свой рекорд – обслужил больше 10 миллионов пассажиров. Летом гостиницы были заполнены на 80-90%. И сейчас, в межсезонье, Сочи сохраняет лидирующие позиции.

Ожидается, что за 10 праздничных дней в январе город посетят четверть миллиона туристов.

– Туристическая отрасль для Сочи – градообразующая. С ней связана работа практически всех предприятий. Нам важно оставаться лучшими. Успех города у туристов – это благополучие наших жителей. Идем дальше, – сказал Алексей Копайгородский.