Поваленные ветром деревья в Анапе передадут малообеспеченным семьям для отопления

Пострадавшие от непогоды деревья в Анапе передадут малообеспеченным семьям Фото: @admanapa

В регионах Кубани совсем недавно бушевала стихия. На край вновь обрушился сильный дождь и шквалистый ветер. Как итог – поваленные деревья, отключения света, шторм и разрушения.

Непогода не обошла стороной и Анапу. Но, несмотря на урон, ветхим деревьям, сломанным порывами ветра, нашли применение. Их передадут малообеспеченным семьям для отопления жилья.

- Принято решение не вывозить распиленные стволы и ветви на полигон, а передать их тем, кто особенно в этом нуждается, для отопления домовладений. Специалистами ЖКХ собрано более 55 кубометров дерева. Этого хватит, чтобы отопить десятки домов, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Топливо семьям бесплатно доставят в ближайшее время.