На Кубани назвали районы - аутсайдеры по темпу вакцинации от коронавируса

Кавказский район перевыполнил план по вакцинации на 37% Фото из архива КП

В Краснодарском крае названы районы, выполнившие план по вакцинации. Муниципалитеты преодолели 100-процентный рубеж. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, наиболее высокие темпы вакцинации отмечены в Кавказском районе. Здесь от COVID-19 привились на 37% больше от нормы плана – 91 тысяча человек. Вторую позицию занимает Апшеронский район – 104% привитых. Третьим план перевыполнил Динской муниципалитет – вакцинацию прошли 102%.

- На Кубани от COVID-19 вакцинировались более 2,5 миллиона жителей. В соответствии с планом в регионе необходимо привить не менее 80% взрослого населения или 3,7 миллиона человек, - сообщили в пресс-службе краевой администрации. - Всего поставили свыше 3,3 миллиона доз вакцины, в ближайшее время ожидают новые поступления. За последние сутки прививку от коронавируса сделали порядка 17 тысяч человек.

Отстающими по темпам вакцинации отмечают такие районы, как Кореновский - 55%, Белоглинский - 57%, Брюховецкий, Ленинградский и Тихорецкий - по 59%. В последние дни в муниципалитетах прививаться от коронавируса стали чаще.

Напомним, за последние сутки на Кубани COVID-19 заболели 812 человек, в том числе 104 ребенка. Тем временем в регионе не обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон».