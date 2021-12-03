В Сочи пройдет Пятая ежегодная Программа «Развитие регионов. Лучшее для России». Фото: Веленгурин Владимир

В Сочи состоится Пятая ежегодная Программа «Развитие регионов. Лучшее для России». Российские эксперты обсудят наиболее эффективные практики и проекты, способствующие развитию экономики страны.

По словам организаторов, в рамках Программы 17 декабря пройдет экономический Форум. Он объединит власть, бизнес и некоммерческие организации. Всех тех, кто работает на благо России.

На обсуждение будут вынесены уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Среди основных тематических секций Форума: социально-экономическое развитие в региональной перспективе, современные управленческие технологии и инновационный менеджмент, повышение качества жизни населения регионов как вклад в долгосрочное развитие региона.

Напомним, что в Сочи состоится инвестиционный форум индустрии развлечений, в работе которого примут участие представители власти, банковской сферы и инвестиционного сообщества, институты системного развития в сфере туризма, малого и среднего предпринимательства, а также предприниматели и специалисты индустрии развлечений и отдыха. Мероприятия пройдут с 15 по 18 декабря в «Сочи Парк».