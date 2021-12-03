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Общество3 декабря 2021 14:04

После скандала с трупом около администрации Тимашевска во дворе дома покойницы нашли мертвым ее сына

Точная причина смерти не установлена
Светлана ОВДЕЙ
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Труп женщины привезли к зданию местной администрации Фото: кадр из видео

Труп женщины привезли к зданию местной администрации Фото: кадр из видео

Громкий инцидент совсем недавно произошел в Тимашевске: труп женщины привезли прямо к зданию городской администрации. Накануне стало известно, что сына покойницы обнаружили мертвым во дворе дома.

- По факту гибели 41-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Следов насильственной смерти не обнаружено, - подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Скандал, взбудораживший общественность, произошел осенью этого года. В соцсетях распространилось видео, на котором труп женщины доставили прямо к ступеням администрации Тимашевска.

Такой поступок объяснили протестом – в бюро судебно-медицинской экспертизы требовали деньги за транспортировку умершей.