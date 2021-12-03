В Сочи состоится ежегодная выставка «Вузпромэкспо-2021». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Конгрессе молодых ученых в Сочи пройдет ежегодная выставка «Вузпромэкспо-2021». Деловая программа конгресса сфокусирована на обсуждении реализации национального проекта «Наука и университеты», программы «Приоритет 2030». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Мероприятие объединит научные организации и центры компетенций НТИ, ведущие образовательные организации, органы власти, молодых ученых, победителей грантовых конкурсов. В их числе представители Кубанского научного фонда, КубГУ, КубГАУ, краснодарского Всероссийского НИИ биологической защиты растений, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Эксперты и ученые обсудят развитие инновационного потенциала и технологического предпринимательства в университетах, создание условий для учебы и исследовательской деятельности.

По словам организаторов, принять участие в выставке можно по предварительной регистрации на сайте конгресса.