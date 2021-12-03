Проектирование обсудили на совещании по благоустройству Карасунских прудов Фото: пресс-служба городской администрации

Набережную Нижнего Покровского озера начнут проектировать в Краснодаре. Территория заняла второе место в списке зон для благоустройства. План работы обсудили накануне на совещании по развитию Карасунских прудов.

Набережная Нижнего Покровского озера площадью около 0,8 гектара находится в границах улиц Карасунской, Карасунской Набережной и Дмитриевской Дамбы. В зеленой зоне уложат плитку, проведут освещение, высадят кусты и деревья, установят скамейки и оборудуют детские и спортплощадки.

- В ближайшее время приступим к разработке проектно-сметной документации. После документации набережную начнут благоустраивать, - рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.