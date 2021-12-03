В Краснодаре частично перекроют движение в районе улиц Морской и Рашпилевской

Движение временно ограничат с 3 по 6 декабря Фото из архива КП

В Краснодаре вновь временно ограничат движение для автомобилей. На участке от дома № 15 по улице Морской до улицы Рашпилевской построят часть ливневки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Движение транспорта будет ограничено с 22:00 3 декабря до 05:00 6 декабря. Н время проведения работ движение по улице Морской в районе улицы Рашпилевской организуют по одной полосе, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.