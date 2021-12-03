На Кубани водитель сбил 12-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, ребенок умер в больнице

Автомобиль обнаружили в соседнем районе Фото из архива КП

Водителя, сбившего 12-летнего ребенка в Усть-Лабинском районе Кубани, задержали. Мужчина покинул место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Авария произошла в хуторе Калининском Усть-Лабинского района. Предварительно, 65-летний житель Лабинска наехал на 12-летнего ребенка, который вышел на дорогу. После этого водитель уехал с места ДТП. Пострадавшего пешехода доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.

- Скрывшегося водителя нашли в соседнем районе. Автомобиль обнаружен во дворе одного из частных домов. По факту ДТП со смертью несовершеннолетнего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.