В Краснодаре временно отключат светофор по улице Благоева

Светофор временно не будет работать с 1:00 до 15:00 4 декабря Фото: krd.ru

В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке улиц Благоева и им. Мачуги. Регулировщик не будет работать с 1:00 до 15:00 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Светофор будет отключен для замены кабеля. Для безопасности дорожного движения, при необходимости, на участке организуем работу ДПС, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре частично перекроют движение в районе улиц Морской и Рашпилевской. Здесь проведут работы на ливневой канализации.