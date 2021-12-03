Краснодарский торговый центр снова выставлен на аукцион

Краснодарский ТРЦ уйдет с молотка

Краснодарский торгово-развлекательный центр «Галактика» выставлен на продажу. Информация о торгах размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно описанию, объект площадью 94 тыс кв.м. оценен в 4.7 млрд рублей. Здание продается с земельными участками и офисной мебелью.

Это уже повторная попытка продать центр. Впервые объект выставлялся в июле 2021 года, тогда стартовая цена составляла свыше 5 млрд рублей. Торги признали несостоявшимися в связи с отсутствием покупателей.

Торгово-развлекательный комплекс «Галактика» был построен в краевом центре в 2008 году. В одноэтажном здании располагаются около 200 магазинов, фуд-корт, контактные зоопарки и океанариум. Владелец ТРЦ был признан банкротом еще в 2018 году. За компанией числится долг в 129 млн рублей.