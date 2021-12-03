Больница Горячего Ключа получила медицинское оборудование

Больница Горячего Ключа получила новое оборудование

Больница Горячего ключа получила новое медицинское оборудование. В лечебное учреждение были переданы три современных хирургических стола и два эндоскопических осветителя, которые облегчат труд хирургов. Также, в амбулаторию поселка Первомайский будет передан автомобиль «Лада Ларгус» Машина оснащена для выездов участковых врачей на вызовы и доставку биоматериалов на исследования в лаборатории.

- Кроме того, медработники получили палатный цифровой R-аппарат. Он предназначен для радиографической диагностики пациентов с травмами, а также находящихся в блоках интенсивной терапии, реанимации, хирургии, - в администрации Краснодарского края дополнили перечень новой техники, которая поможет врачам в их работе.

Новый аппарат полностью заменит полностью устаревшую стационарную рентген установку. Переоснащение кубанских больниц осуществляется за счет программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».