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Общество3 декабря 2021 15:38

Больница Горячего Ключа получила медицинское оборудование

Лечебные учреждения Кубани переоснащаются по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Евгения ХАЛИКОВА
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Больница Горячего Ключа получила новое оборудование

Больница Горячего Ключа получила новое оборудование

Больница Горячего ключа получила новое медицинское оборудование. В лечебное учреждение были переданы три современных хирургических стола и два эндоскопических осветителя, которые облегчат труд хирургов. Также, в амбулаторию поселка Первомайский будет передан автомобиль «Лада Ларгус» Машина оснащена для выездов участковых врачей на вызовы и доставку биоматериалов на исследования в лаборатории.

- Кроме того, медработники получили палатный цифровой R-аппарат. Он предназначен для радиографической диагностики пациентов с травмами, а также находящихся в блоках интенсивной терапии, реанимации, хирургии, - в администрации Краснодарского края дополнили перечень новой техники, которая поможет врачам в их работе.

Новый аппарат полностью заменит полностью устаревшую стационарную рентген установку. Переоснащение кубанских больниц осуществляется за счет программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».