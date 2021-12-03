Новый детский сад появился в Краснодаре

В краснодарском поселке Водники появился новый детсад. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского ркая

В Краснодаре в рамках национального проекта «Демография» построили новый детский сад. Детское дошкольное учреждение появилось в поселке Водники. Как сообщили в администрации Краснодарского края, детсад сможет принять до 190 малышей.

- Детский сад по улице Ботанической состоит из трех двухэтажных блоков общей площадью около 6 тыс. кв. метров. В нем открыли 10 групп, 2 из которых — ясельные, - рассказали в краевой администрации.

В здании есть спальни, игровые комнаты, столовые, пищеблок, а также физкультурный и музыкальный залы.

На территории детсада обустроена большая спортивная площадка. Возведение объектов социальной структуры идет по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. За последние восемь лет в регионе появилось порядка 150 детских дошкольных учреждений. В 2022 году планируют закончить строительства еще 16.