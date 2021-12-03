Жителей Крымского района предупредили о возможном подъеме уровня рек

В Крымском районе сохраняется угроза подтоплений. Фото: les_so_glava

Глава Крымского района Сергей Лесь предупредили жителей о возможном подъеме уровня рек. Обращение появилось в Instagram-аккаунте главы районной администрации.

– Из-за увеличения сброса воды в реку Кубань возможен подъем уровня реки Адагум до неблагоприятных отметок. В потенциальную зону подтопления попали территории Киевского, Адагумского, Троицкого, Варениковского и Кеслеровского сельских поселений, – написал в своем Instagram-аккаунте глава Крымского района Сергей Лесь.

Сергей Лесь добавил, что в режим повышенной готовности приведены все службы Крымского района. В случае ухудшения погодных условий и возникновения риска подтоплений, сработают сирены. Возможно, придется эвакуировать население во временные пункты размещения.