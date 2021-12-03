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Общество3 декабря 2021 17:39

Депутат Совета Динского района напал на блогера

Местный активист пытался передать властям документы к публичным слушаниям о бюджете
Евгения ХАЛИКОВА
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В Динском районе на видео попала драка депутата и блогера. Фото: скриншот видео

В Динском районе на видео попала драка депутата и блогера. Фото: скриншот видео

Активист Илья Чупин обвинили депутата Совета Динского Александра Мамонова района в нападении. Чупин пришел в районную администрацию, чтобы передать документы к публичным слушаниям о бюджете поселения Южно-Кубанское.

Однако, диалога с властями у мужчины не получилось. Активист пытался попасть в закрытый финансовый отдел, однако депутат силой его вытолкал из кабинета. После словесной перепалки депутат напал на блогера и попытался применить удушающий прием.

Драка попала на видео. Разнимать дерущихся пришлось охранникам администрации. Видеоролик опубликован на YouTube-канале блогера Илья Чупина. Он также написал заявление в правоохранительные органы. Полицейские приступили к проверке.