Депутат Совета Динского района напал на блогера

В Динском районе на видео попала драка депутата и блогера. Фото: скриншот видео

Активист Илья Чупин обвинили депутата Совета Динского Александра Мамонова района в нападении. Чупин пришел в районную администрацию, чтобы передать документы к публичным слушаниям о бюджете поселения Южно-Кубанское.

Однако, диалога с властями у мужчины не получилось. Активист пытался попасть в закрытый финансовый отдел, однако депутат силой его вытолкал из кабинета. После словесной перепалки депутат напал на блогера и попытался применить удушающий прием.

Драка попала на видео. Разнимать дерущихся пришлось охранникам администрации. Видеоролик опубликован на YouTube-канале блогера Илья Чупина. Он также написал заявление в правоохранительные органы. Полицейские приступили к проверке.