В Белореченском районе бензовоз смял микроавтобус, пострадал человек

Водитель микроавтобуса получил серьезные травмы в варии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Белореченском районе 3 декабря примерно в 15.00 произошло резонансное ДТП. По предварительным данным, которые сейчас проверяются следствием, 24-летний водитель бензовоза выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Бенц Спринтер». От удара оба автомобиля вылетели в кювет. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель иномарки был сильно травмирован и находился на грани жизни и смерти.

- С помощью оборудования, входящего в состав медицинской укладки, инспекторы ДПС оказали доврачебную помощь пострадавшему водителю автомобиля «Мерседес». Дорожные полицейские извлекли пострадавшего из автомобиля, укрыли его спасательным термоодеялом для защиты от переохлаждения и контролировали его состояние до прибытия скорой медицинской помощи, - рассказал заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Грамотные действия полицейских оценили врачи неотложки. По словам медиков, если бы не оказанная вовремя первая помощь, то мужчина мог не дождаться приезда медиков. Сейчас травмированный в аварии 33-летний водитель микроавтобуса находится в районной больнице Белореченска. Его жизнь вне опасности.