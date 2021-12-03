Около 100 млн рублей получит Кубань на реализацию нацпроекта «Производительность труда»

В Краснодарском крае внедряют бережливые технологии. Фото: пресс-служба администрации краснодарского края

Около 100 млн рублей получат кубанские предприятия, внедряющие на производстве бережливые технологии. Средства в регион поступят в рамках национального проекта «Производительность труда». Как сообщили в администрации Краснодарского края, субсидии будут использованы для модернизации производственных линии и увеличению выпуска продукции.

Краснодарский край в числе регионов, которые получат наибольшее федеральное финансирование. Столь внушительные финансовые вливания стали возможны благодаря большому количеству кубанских предприятий, участвующих в программе. Сейчас в нацпроект вовлечены 162 компании, в будущем 2022 году добавятся еще 46.

- Кроме того, заключили соглашения с дополнительными 20 предприятиями, и уже почти на половину выполнили показатели 2022 года, – рассказал первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в регионе с 2018 года. Специалисты помогают предприятиям оптимизировать работу и добиться производственного роста.