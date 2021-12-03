В краевом конкурсе «Курортный Олимп» победили три предприятия из Геленджика

В Геленджике выбрали лидеров курортной отрасли. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике подвели итоги краевого конкурса «Курортный Олимп». Среди победителей три предприятия, ведущие деятельность на территории города. Как сообщил мэр курорта Алексей Богодистов, высокую оценку получили коллективы турфирмы, детского санатория и оздоровительного пансионата.

- В числе топовых средств размещения категории 5 звезд - пансионат с лечением «Приморье», также среди лучших проектов детского отдыха назван наш местный Детский оздоровительный комплекс «Сигнал». Третье место в номинации лучшая туристская организация – городская туристическая компания «Командор», - рассказал подробности глава городской администрации Алексей Богодистов.

Мэр обратился к победителям и участникам со словами благодарности за высокий сервис и радушный прием гостей города. С начала 2021 года в Геленджике отдохнули и поправили здоровье более 3,5 млн туристов. Курорт вышел на круглогодичный прием туристов. 65 % гостиничного номера Геленджика уже забронированы на новогодние праздники. К Новому году здесь ожидают полную загрузку.