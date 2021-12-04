Что произошло за ночь 4 декабря в Краснодарском крае: Депутат Совета Динского района напал на блогера

Активист Илья Чупин обвинили депутата Совета Динского Александра Мамонова района в нападении. Фото: скрин видео

Что произошло за ночь 4 декабря 2021 года. Депутат Совета Динского района напал на блогера. Местный активист пытался передать властям документы к публичным слушаниям о бюджете.

Жителей Крымского района предупредили о возможном подъеме уровня рек. В зону риска попали пять населенных пунктов.

На Кубани водитель сбил 12-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, ребенок умер в больнице. Трагедия произошла в Усть-Лабинском районе.

После скандала с трупом около администрации Тимашевска во дворе дома покойницы нашли мертвым ее сына. Точная причина смерти не установлена.

В Белореченском районе бензовоз смял микроавтобус, пострадал человек. В ожидании неотложки, госавтоинспекторы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, следили за тем, чтобы он не переохладился и этим спасли ему жизнь.