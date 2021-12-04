Погода в Краснодаре 4 декабря 2021: тепло, как весной

Какая будет погода в Краснодаре 4 декабря 2021 года

После циклона, который бушевал на Кубани, наступило потепление. Первая суббота декабря 2021 будет теплой, выглянет солнце.

По прогнозам синоптиков, 4 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность. Дождя не будет.

- Ветер подует южный. Он достигнет 5-10 м/с, - рассказали «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью столбики термометра покажут +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов. Такая же погода ожидается в начале новой рабочей недели, но придут осадки.