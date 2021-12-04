Почта Деда Мороза заработала в Краснодаре

Дед Мороз ждет письма от детворы. Фото: архив "КП"

В Краснодаре работает почта Деда Мороза. Письма и поделки от детей ждут на ул. Стасова, 175. У Дворца искусств «Премьера» установлен специальный ящик, где дети могут оставить свои послания главному новогоднему волшебнику. Помимо этого, каждый ребенок может изготовить новогоднюю поделку, 15 авторов лучших игрушек и рисунков на новогоднюю тематику получат подарки в начале января 2022 года.

Новогодняя почта открыта с 11 до 15 часов. Прием писем и поделок будет идти до 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 18 декабря начнет работу рождественская ярмарка. По традиции, ее откроют на Главной городской площади Краснодара. Площадка будет принимать покупателей до 9 января. Ярмарка будет работать ежедневно с 10 до 23 часов.