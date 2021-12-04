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Происшествия4 декабря 2021 6:15

Два пешехода погибли под колесами BMW

ДТП произошло в Туапсинском районе
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГИДББ по Краснодарскому краю

Мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте. Фото: пресс-служба ГИДББ по Краснодарскому краю

Вечером 3 декабря в Джубге два пешехода переходили дорогу в неположенном месте. После столкновения с иномаркой у них не оставалось шансов - мужчина и женщина скончались на месте.

- Недалеко был надземный пешеходный переход, но погибшие им не воспользовались, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас личности пешеходов устанавливаются. Известно, что на вид им 25-30 лет. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.