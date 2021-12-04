Русло реки Кудепсты расчистят в Сочи до 20 декабря

Реку очистят, чтобы не допустить подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ход работ на реке Кудепста проинспектировал глава Сочи Алексей Копайгородский. Сейчас на объекте углубляют дно и вывозят излишки донного грунта. Уже вывезено 10 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси, осталось еще 50 тысяч. Всего подрядчик расчистит более километра русла.

- Это необходимо для обеспечения безопасности местных жителей. Работы позволят избежать подтоплений жилых домов и социальных объектов после обильных осадков, - отметил Копайгородский. - Излишки донного грунта используются для берегоукрепления и благоустройства общественных пространств района.

В Сочи расчищают также реки Хоста, Кепша, Псезуапсе и Аше. Работы ведутся в рамках различных программ.