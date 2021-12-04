Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре 4 декабря

Ярмарки выходного дня работают в Краснодаре каждые выходные. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Традиционные ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре в субботу, 4 декабря. Приобрести продукцию сельхозпроизводителей жители регионального центра могут без наценок посредников. Для аграриев созданы более 1 000 мест, где они могут продать овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, яйца, соленья и мед.

Активно участвуют в ярмарках хозяйства Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов, а также пчеловоды и городские частные предприниматели. Приезжают и фермеры из Адыгеи.

- В ярмарках принимают участие около 600 сельхозпроизводителей, которые привезли 90 тонн сельхозпродуктов, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки выходного дня расположены по 12 адресам в крупных микрорайонах Краснодара.