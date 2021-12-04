На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 840 человека, в том числе 103 ребенка

За последние сутки на Кубани коронавирусом заболели 840 человека. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краснодарском крае за последний сутки подтвердили 840 случаев коронавируса, в их числе – 103 ребенка. Самому младшему пациенту – пять месяцев, самому возрастному – 93 года. От последствий ковида умерли 42 человека.

Наиболее количество инфицированных зафиксировано в Краснодаре. В городе положительный тест получили 380 человек. На втором месте – Новороссийск с 65 заболевшими. На третьем месте – Сочи. На курорте заболели 49 жителей.

В Ейском районе получено 47 положительных тестов, в Тимашевском районе - 22, в Кавказском и Крымском - по 19, в Анапе - 17, в Усть-Лабинском районе - 16.

В Апшеронском и Туапсинском районах по 14 новых пациентов, в Славянском - 12, в Курганинском, Лабинском, Новокубанском, Новопокровском районах - по 11.

В Армавире коронавирус диагностирован у 9 человек, в Выселковском, Северском, Тихорецком, Успенском районах - по 8, в Геленджике, Калининском, Крыловском, Мостовском, Староминском районах - по 7. В Гулькевичском, Отрадненском, Темрюкском районах заболели по 5 человек, в Белоглинском, Динском, Приморско-Ахтарском - по 4, в Кореновском, Кущевском, Тбилисском - по 3, в Горячем Ключе, Красноармейском, Ленинградском, Щербиновском - по 2, в Абинском и Белореченском - по одному.

В тяжелом состоянии находятся 109 человек: на ИВЛ – 103 пациента, на ЭКМО – 6.

- Стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию продолжают 5 161 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 2 810 пациентов. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 28 016 жителей, в том числе 12 910 пациентов с COVID-19 – на дому, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

За сутки из больниц выписаны 1 119 жителей.