Порядка 21 млн рублей выделено на развитие индустриального парка «Краснодар»

Правительство выделило порядка 21 млн рублей на развитие индустриального парка в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Распоряжение о выделении субсидии подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. С помощью этих средств управляющая компания индустриального парка сможет компенсировать затраты на создание и модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры. Возмещение затрат станет возможно с помощью налогов, выплаченных резидентами, и ввозных таможенных пошлин.

Как отмечают в пресс-службе администрации региона, индустриальный парк «Краснодар» в поселке Дорожный – самый крупный в регионе. Он размещен на площади 235 га. Там построены энергоцентр, два хладоцентра, очистные и водозаборные сооружения, объекты газоснабжения, сети водо-, электро- и теплоснабжения. Инвестиции в индустриальный парк составили 10,2 млрд рублей в 2017–2019 годах. За это время создано более 1,5 тысяч рабочих мест.

В прошлом году объем отгруженных товаров, а также выполненных работ и услуг достиг более 5 млрд рублей.