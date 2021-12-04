В Краснодарском крае ищут подростка, убегавшего из дома в прошлом году

Александр Колодяжный ушел из дома 3 декабря. Фото: ОМВД России по Тимашевскому району

Полиция ищет без вести пропавшего Александра Колодяжного из Тимашевского района. 16-летний подросток ушел из дома в хуторе Крупский 3 декабря около 16 часов и до сих пор о нем ничего неизвестно.

На вид Саше 16-17 лет, он худощавого телосложения, рост мальчика 165-170 см, волосы короткие темного цвета. Был одет в серую шапку, камуфляжную куртку, синюю олимпийку, серые трико и майку, на ногах – серые калоши.

В прошлом году школьник также уходил из дома. На его поиски были брошены силы волонтеров и правоохранителей. Бабушка, с которой н живет, рассказывала, что никаких конфликтов с внуком не было, мальчик не говорил о том, что его что-то беспокоит.

По факту исчезновения парня было возбуждено уголовное дело. Но история закончилась благополучно – ребенка наши и отправили домой.

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Если вы знаете, где находится Александр Колодяжный, просьба сообщить по телефонам ОМВД России по Тимашевскому району: 8 (861-30) 4-66-68, 8 (861-30) 4-15-42.