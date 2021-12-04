Крупный спортивный комплекс в Сочи готов на 75 процентов

Ежедневно спорткомплекс будет посещать 250 детей и подростков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В скором времени жители Сочи смогут заниматься спортом в комфортных условиях круглый год. Спортивный комплекс на улице Донской почти готов к встрече детей и подростков. Сейчас в здании проводят отделку помещений, монтируют перегородки каркаса и занимаются благоустройством территории.

- В нем можно будет играть в баскетбол, волейбол, настольный теннис, будут доступны некоторые виды борьбы. Ежедневно зал смогут посещать порядка 250 детей и подростков, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

Власти региона нацелены на развитие спорта в шаговой доступности. В таких условиях занятия физкультурой становятся регулярными, что влияет на успешное достижение целей нацпроекта «Демография».