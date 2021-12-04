Уровень подростковой преступности в Краснодарском крае снизился почти на 8 %

Подростки стали совершать меньше преступлений. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Подростки стали совершать меньше преступлений в 2021 году. При этом несовершеннолетние все реже преступают закон повторно. Этот показатель снизился на 5 %. За такими детьми будут закреплены наставники, их вовлекут в работу общественных движений, таких как «Юнармия» и «Российское движение школьников».

На заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав также обсудили контроль за исполнением «детского закона», ведь подростки чаще всего совершают преступления в ночное время. Вице-губернатор Анна Минькова призвала не допускать занижения статистики и ставить на учет сложных детей, если в этом есть необходимость.

– Неотвратимость наказания и жесткий контроль являются главным инструментом для снижения подростковой преступности. Как только снижается контроль – мы видим рост, и так было всегда. То же касается и контроля за сложными семьями. Но он должен быть корректным, с уважительным отношением к людям, – подчеркнула Минькова.

На заседании утвердили типовые правила при посещении социально незащищенных семей. Представители системы профилактики должны действовать в домах только с согласия жильцов.

Вице-губернатор отметила необходимость соблюдения правил продажи пиротехники. В прошлом году четверо детей пострадали из-за нее.