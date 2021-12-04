Премию в 25 тысяч рублей могут получить художники стрит-арта в Краснодаре

Молодые граффитчики могут получить премию главы Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре учредили молодежную премию главы города. Восемь талантливых уличных художников получат по 25 тысяч рублей за свои творения. Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов в администрацию, прием заявок продлится до 14 декабря.

- Мы хотим поддержать талантливых уличных художников Краснодара. Это даст им стимул к дальнейшему профессиональному росту в этой области. Для молодых ребят, которые только начинают свой путь в граффити — это послужит мотивацией к проявлению своего мастерства на легальных поверхностях, — отметил начальник городского управления по делам молодежи Сергей Фетисов.

В этом году из бюджета Краснодара выделено 3 млн рублей на реализацию социально значимых проектов, проведение конкурсов и выставок, поддержку молодежных общественных инициатив в сфере уличного искусства. Также в региональном центре выявляют вандалов – тех, кто портит фасады зданий и имущество горожан ждет наказание в виде штрафов.