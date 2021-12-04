Парад для 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны провели в Анапе

Ветерану Ивану Малунову исполнился 101 год. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Свой 101 день рождения 4 декабря Иван Малунов встретил в торжественной обстановке. Поздравляли заслуженного фронтовика не только его родственники, но и военные из Анапского гарнизона. Они прошли маршем у подъезда ветерана, а он приветствовал их с крыльца. Перед Иваном Ивановичем выступили ансамбль «Есаул» и заслуженный работник культуры Кубани Юрий Цыганок с песнями военных лет.

От всех анапчан ветерана поздравил вице-мэр Валерий Плотников. Ивану Малунову вручили медаль «Заслуженный ветеран Анапы».

- Вы - самый яркий пример для подражания молодежи. Принципом всей вашей жизни стало – дарить сердце людям и добросовестно трудиться на благо нашей великой Отчизны. Вы - гордость нашего города воинской славы, настоящий золотой фонд Анапы, – отметил в поздравительном адресе Василий Швец.

Иван Иванович Малунов родился в 1920 году в Иркутской области, учился на учителя. В 1041 году ушел на войну, служил на Северо-Западном фронте. На боевом посту получил обморожение нижних конечностей, но избежал ампутации. После госпиталя опять взял в руки винтовку, а в 1944 году был уволен в запас. После Победы посвятил жизнь мирной профессии и более 50 лет работал учителем, был директором школы. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, сообщает пресс-служба администрации Анапы.