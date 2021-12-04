Почти 16 тысяч человек остались без отопления в Краснодаре

Без тепла и горячей воды остались 15 800 человек

В Краснодаре без тепла и горячей воды остались жители улиц Черкасской, Домбайской, Героя Яцкова и Восточно-Кругликовской. Батареи остыли в 31 многоквартирном доме.

- Произошла утечка теплоносителя из подземного трубопровода диаметром 325 мм. Произведено разрытие, ведутся работы по заварке двух швов, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Специалисты обещают подать отопление в 22 часа. Сейчас на устранении аварии работает бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» из 10 человек. Привлечено 4 единицы спецтехники.