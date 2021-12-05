Погода в Краснодаре 5 декабря 2021: город опять захлестнут дожди

Какая будет погода в Краснодаре 5 декабря 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На фоне падающего атмосферного давления в Краснодаре установилась необычайно теплая погода. Однако в воскресенье, 5 декабря, отметки потихоньку падать. Причиной тому станут тучи, которые принесут в город осадки.

Дожди ожидаются на всей территории Краснодара. Причем, по прогнозам, начнется ливень с обеда.

- Ветер южной четверти ночью 4-9 метров в секунду, утром и днем 6-11 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 6-8 выше нуля, днем отметки поднимутся лишь до 12-14 градусов.

Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.