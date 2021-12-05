Погода в Сочи 5 декабря 2021: на курорте прогнозируют резкое похолодание

Какая будет погода в Сочи 5 декабря 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обычно туристы мчат в Сочи, чтобы погреться. Но эти выходные, похоже, станут исключением. В воскресенье, 5 декабря, на курорте будет довольно зябко.

По прогнозам метеорологов, в городе ожидается резкое похолодание. Как удалось узнать «КП» - Кубань», днем в Сочи воздух прогреется лишь до +12 градусов. При этом в ночные часы отметки упадут до 8 градусов. Ощущаться эти температуры будут иначе, поскольку на курорте обещают дожди. Осадки прогнозируют кратковременные, но сильные.

А тем временем на Красной Поляне наступила настоящая зимняя сказка. Горнолыжный сезон уже стартовал. Любителям активного отдыха погода активно помогает. В горах будет идти снег. Температура воздуха будет ниже нуля даже в дневные часы. Ночью прогнозируется легкий мороз.