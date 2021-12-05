Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 5 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае отслеживают постоянно. По последним данным регионального оперштаба, за сутки заразились 814 человек.

- Среди зараженных - 131 ребенок, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Отметим, что в регионе существуют территории, где эпидемиологическая обстановка относительно спокойная. И наоборот, есть так называемые "красные" зоны, где темпы заражения стремительно растут. К ним приковано пристальное внимание санитарных врачей.

В списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 419 человек. Второе место – у Сочи (47 случаев). Третий по заразности – Новороссийск - 38 случаев.

Четвертую и пятую позиции, по данным оперштаба края, заняли Динской район, где выявлено 30 инфицированных, и Армавир - 25 новых пациентов.