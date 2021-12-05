В Новороссийске спасли щенка, забравшегося под капот машины. Фото: instagram.com/alekseioderov

Мир не без добрых людей. В Новороссийске спасли щенка, забравшегося под капот машины.

Уж как он туда попал, неизвестно. Однако жалобные звуки, которые издавал малыш услышала хозяйка авто. Маленькая собака провалилась в моторный отсек и выбраться самостоятельно уже не могла.

Женщина сжалились над щенком, но своими силами вытащить его не вышло. Тогда она обратилась к спасателям.

При виде людей собачка испугалась еще больше. Пес стал истошно визжать и суетиться. К счастью, вызволить щенка через щель удалось голыми руками.

- Спасатели выехали на место и при помощи умелых и добрых рук достали щенка из западни. С щенком все хорошо! - сообщил руководитель новороссийской спасательной службы Алексей Одеров. - Хозяйка автомобиля забрала его себе!

Алексей Одеров напомнил водителям - прежде чем заводить авто, посмотрите, может быть, и к вам залез "нелегальный пассажир".